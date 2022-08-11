Темное прошлое мужчины раскрылось из-за второго эпизода Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

41-летний Александр В. (имя героя изменено - прим. ред.) из села Бичевая пойдет под суд за два убийства. Его преступления вскрылись совершенно странным образом. Возможно, никто бы и не узнал о безымянном трупе, если бы убийца не был замешан в еще одном эпизоде. Ранее мужчина уже был судим за кражу и грабежи.

В марте 2021 года Александр пригласил к себе в гости приятелей под предлогом выпить. Среди них был и его новый 24-летний друг Дима (имя героя изменено - прим. ред.). На руках у мужчины были татуировки, о значении которых Александр и стал расспрашивать приятеля. Его также очень интересовало, был ли Дмитрий ранее в тюрьме. Остальные гости отметили, что ответы Димы не понравились Александру. Мужчина разозлился до такой степени, что выдрал доску из крышки погреба и разнес ей череп новообретенного приятеля.

От полученных травм Дмитрий медленно умирал на матрасе, пока остальные гости покидали вечеринку. Не желая признаваться в содеянном, Александр решил замести следы. Он отнес тело в лес, где труп пролежал следующие два месяца. Как мужчина объяснил загадочное исчезновение общего знакомого остальным, неизвестно.

- Убитого уроженца Эльбана не искали. У него не было никаких родственников, кроме пожилой бабушки. Тело обнаружили случайно в июне в районе села Кия, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

Несмотря на ужасную находку, убийцу не связывали с жертвой. Так было, пока Александр не совершил еще одно преступление в августе того же года. История повторилась в Хабаровске, куда Александр решил переехать из родного села. В компании новых друзей, на этот раз в овраге на Набережной, 27А, он вступил с очередным приятелем в конфликт. Внезапно Александр почувствовал сильную неприязнь к собеседнику и одним движением перерезал мужчине горло бритвой на глазах второго участника пьянки. Жертва скончалась в больнице.

На этот раз уйти от ответственности уже не получилось. Подозреваемого в убийстве своих друзей нашли по горячим следам. Тогда же стало понятно, кто оборвал жизнь Дмитрия. Материалы дела переданы в суд. Александру грозит до 30 лет лишения свободы за убийство одного и умышленное причинение вреда, повлекшее смерть, второму.

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