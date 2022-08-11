В ЕАО осудили директора школы и чиновника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районе ЕАО вынесли обвинение директору школы за нарушение закона при строительстве спортивной площадки по федеральной программе.

С 1 октября сотрудник отдела образования администрации Ленинского муниципального района подготовила фиктивные документы о приемке выполненных работ и затрат. Директор школы подписала их. Это привело к оплате строительства школьной спортплощадки на сумму более четырех миллионов рублей, когда фактическая стоимость работ составила около 3,5 миллиона рублей.

- Судьей Ленинского районного суда вынесен обвинительный приговор в отношении должностного лица и директора школы, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Действия чиновника квалифицировали как подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями, а директора школы - злоупотребление должностными полномочиями.

Приговор сейчас находится на рассмотрении.

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