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Происшествия11 августа 2022 11:00

В ЕАО осудили директора школы и чиновника

Обвиняемые совместно подготовили фальшивые документы
Источник:kp.ru
В ЕАО осудили директора школы и чиновника

В ЕАО осудили директора школы и чиновника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районе ЕАО вынесли обвинение директору школы за нарушение закона при строительстве спортивной площадки по федеральной программе.

С 1 октября сотрудник отдела образования администрации Ленинского муниципального района подготовила фиктивные документы о приемке выполненных работ и затрат. Директор школы подписала их. Это привело к оплате строительства школьной спортплощадки на сумму более четырех миллионов рублей, когда фактическая стоимость работ составила около 3,5 миллиона рублей.

- Судьей Ленинского районного суда вынесен обвинительный приговор в отношении должностного лица и директора школы, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Действия чиновника квалифицировали как подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями, а директора школы - злоупотребление должностными полномочиями.

Приговор сейчас находится на рассмотрении.

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