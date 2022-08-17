Пожилой мужчина приставал к подросткам в сквере на Дикопольцева в Комсомольске Фото: скриншот из видео в Telegram-канале @komsagram Фото: Социальные сети

В сквере, расположенном на Дикопольцева в Комсомольске, очевидцы сняли на камеру подозрительного мужчину. Он обнимал подростков и вел себя странно. Эта новость быстро распространилась по местным пабликам. Возмущение людей и живой интерес к теме вынудили полицию провести проверку по этому случаю.

Неизвестно, является ли мужчина родственником девочек. Женщина, снявшая его на видео, рассказала, что он проявлял интерес ко всем девочкам, которые оказывались рядом с ним. Но пока полиция не прокомментировала эту новость, делать преждевременные выводы рано.

Родителям стоит быть внимательней и не отпускать детей на прогулку без присмотра.

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