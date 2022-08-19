Полиция проводит проверку владельца собаки, который оставил животное в машине в Хабаровском крае Фото: Telegram/@khv_news Фото: Социальные сети

Жители Хабаровского края сообщили о собаке, истекающей кровью в машине. В Хабаровском крае недалеко от Князе-Волконского они увидели автомобиль с животным внутри. Собака была сильно ранена и высунула морду в окно. Происходящее сфотографировали на телефон.

Хозяина питомца найти не удалось. Туристы кричали и сигналили из своей машины, но из леса за полчаса никто не вышел. К себе людей собака не подпустила, страдая от боли, ведь она застряла в окне и не могла просунуть голову назад в салон. Ее горло придавило стеклом.

- В органы внутренних дел поступило сообщение об этом случае. В настоящее время проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о заведении уголовного дела на владельца собаки, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

Примечательно, что машина зарегистрирована в другом регионе, не в Хабаровском крае. Личность хозяина питомца до сих пор остается неизвестной.

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