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Происшествия22 сентября 2022 23:29

Водитель насмерть разбился на фуре под Хабаровском

Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет
Александра ЯВИЩЕНКО
Водитель насмерть разбился на фуре под Хабаровском Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю

Водитель насмерть разбился на фуре под Хабаровском Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю

21 сентября примерно в 15:50 на трассе, соединяющей Хабаровск и Владивосток, водитель фуры не справился с управлением на закругленном участке дороги. Тяжелая машина вылетела в кювет и перевернулась. 35-летний хабаровчанин, сидевший за рулем, погиб на месте. Мужчину зажало в кабине. Приехавшие на место медики констатировали смерть водителя от полученных травм. По словам очевидца, грузовик ехал со скоростью около 80 километров в час.

Место ДТП осмотрела оперативно-следственная группа. Правоохранители устанавливают детали и обстоятельства произошедшей аварии. Больше информации, фото и видео с места происшествия - в нашем предыдущем материале по этой теме.

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