Прокуратура Магаданской области завела уголовное дело из-за стрельбы по животным Фото: Михаил ФРОЛОВ

В одном из домов по улице Наровчатова в Магадане произошло ЧП. Неизвестный, находясь на балконе, открыл стрельбу по домашним животным жильцов этого дома. Изначально информация о ЧП появилась в местных телеграм-каналах. На сообщение оперативно отреагировала прокуратура Магаданской области.

- Сотрудники прокуратуры взяли под контроль проверку, которую проводят сотрудники полиции, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в прокуратуре уточнили, что уже установлены и доставлены в городскую полицию причастные к происшествию. Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц». Расследование продолжается.

Напомним, накануне идентичная ситуация произошла в Хабаровске. В одном из домов на улице Олега Кошевого от стрельбы неизвестного пострадало несколько бездомных и домашних животных.

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