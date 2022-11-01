Стала известна программа фестиваля «АмурФест.Осень - 2022» в Хабаровске Фото: amurfest.ru
Фестиваль-ярмарка «АмурФест.Осень - 2022» пройдет в Хабаровске 4 и 5 ноября. Мероприятие состоится на площади Ленина перед зданием краевого правительства. В программе «АМУР ФЕСТ. ОСЕНЬ 2022» будет много интересного для гостей всех возрастов. Расписание фестиваля на 4 ноября «Хабаровский край! Все вместе мы - Россия!»:
- 12:00 - 14:00: показ фильма «Минин и Пожарский» (1939 года);
- 14:00 - 17:00: фольклорно-этнографический фестиваль, посвященный Дню народного единства;
- 17:00 - 19:00: гала-концерт Межрегионального молодежного фестиваля коренных малочисленных народов Дальнего Востока «УЛЭН ГО».
Программа фестиваля «АмурФест.Осень - 2022» на 5 ноября:
- 12:00 - 12:30: открытие фестиваля, выступление школы народных танцев «Анаит»;
12:30 - 13:00: концерт «Торжественное собрание, посвященное 84-й годовщине со Дня образования Хабаровского края»;
13:00 - 14:00: выступление шоу-группы «Планета Голливуд»;
14:00 - 15:00: военный оркестр ВВО;
15:00 - 16:30: ансамбль народной музыки и песни «Берега России»;
16:30 - 19:00: концерты «Торжественное собрание», посвященные 82, 83 и 84-й годовщинам со Дня образования Хабаровского края.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru