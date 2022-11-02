День народного единства отпразднуют жители Хабаровского края 4 ноября Фото: минкульт Хабаровского края

День народного единства - всероссийский праздник, который отмечают 4 ноября. В этот день установлен официальный выходной, поэтому на этой неделе будут отдыхать три дня вместо двух. В краевой столице пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к праздничной дате.

- 4-5 ноября на площади имени Ленина в Хабаровске состоится краевой фестиваль «АмурФест. Осень 2022», а 3 и 4 числа в крае пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». Жителей и гостей Хабаровска приглашают посетить краевую филармонию, библиотеки и музеи, - рассказали в минкультуры Хабаровского края.

В этом году жителей и гостей города ждет насыщенная программа мероприятий в рамках фестиваля-ярмарки «АмурФест. Осень 2022».

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