Следком ищет пассажиров перевернувшегося 11 ноября автобуса на Колыме Фото: СУ СК России по Магаданской области

Следственное управление Магаданской области просит пассажиров автобуса, который вез пассажиров в аэропорт «Сокол» 11 ноября, обратиться в следственный отдел. Это можно сделать по телефонам 60-84-32 или 60-84-35, а также по адресу: Магадан, Транспортная, 21. Правоохранители разыскивают очевидцев и пострадавших в ДТП.

Напомним, авария произошла на трассе по дороге из Магадана в аэропорт. Водитель потерял управление на повороте, из-за чего автобус вынесло в кювет, где он перевернулся. Несколько человек получили тяжелые травмы. Большинство пассажиров отказались от помощи медиков и поехали дальше в аэропорт, чтобы успеть на рейс до Москвы.

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