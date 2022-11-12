В салоне было 30 человек: автобус вылетел с трассы в кювет в Магаданской области

Следком Магаданской области устанавливает обстоятельства аварии с пострадавшими Фото: СУ СК России по Магаданской области

«Поспешишь – людей насмешишь», - гласит известная пословица. Но спешка на дороге редко приводит к комичным ситуациям. Не до смеха было и пассажирам автобуса, который вез людей из Магадана в аэропорт «Сокол». Битком набитая машина на полной скорости вылетела с заснеженной трассы в кювет и перевернулась.

ТОЛЬКО БЫ УСПЕТЬ

11 ноября 30 человек загрузили свой багаж в автобус, расселись по местам и приготовились к поездке в аэропорт. Каждый думал об одном – успеть на рейс. Дорога из Магадана к аэровокзалу «Сокол» должна была занять около часа. В назначенное время машина двинулась по маршруту.

Несмотря на заснеженную трассу, дорога была спокойной. До аэропорта оставалось около 10 километров. Но на одном из поворотов произошло ужасное – автобус на всем ходу «нырнул» в кювет и опрокинулся.

- ДТП случилось в 1,3 километре от федеральной дороги «Колыма», в поселке Новый Уптар. Водитель не вошел в левый поворот и съехал в кювет, - рассказал «КП» - Хабаровск» Владислав Клепцов, начальник отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Магаданской области.

Многие пассажиры автобуса получили травмы Фото: СУ СК России по Магаданской области

Когда пассажиры пришли в себя от шока после произошедшего, они вызвали спасательные службы. На место приехали наряды ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Спасатели помогли людям выбраться из салона.

- По предварительным данным, в салоне было 30 человек. Трое из них, в том числе один ребенок, получили травмы и нуждались в медицинской помощи, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Многие из пострадавших отказались от госпитализации, чтобы успеть на свой рейс. Не исключено, что они обратятся за помощью медиков после прилета.

СЛЕДКОМ НАЧАЛ ПРОВЕРКУ

Сотрудники областного следственного комитета начали проверку по факту произошедшей аварии. Они обследуют дорогу и техническое состояние автобуса, чтобы установить причины ДТП.

На месте ДТП работают следователи Фото: СУ СК России по Магаданской области

- Организована процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан.

К делу подключился и следком России. Глава федерального ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Александре Просиной доложить об установленных обстоятельствах.

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