Жительница Магаданской области будет отбывать наказание за ложный донос

Злоумышленницу приговори к шести месяцам исправительных работ Фото: Олег ЗОЛОТО

41-летняя жительница поселка Оротукан Магаданской области в мае 2022 года поссорилась со своим сожителем. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она обратилась в УМВД России по Ягоднинскому району с заявлением о совершении развратных действий в отношении семилетнего ребенка.

Мужчину обвинили в совершении особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности малолетнего. Однако собранные следственными органами доказательства подтвердили его невиновность.

За заведомо ложный донос о совершении преступления, на женщину завели уголовное дело. Подсудимая согласилась с обвинением и попросила рассмотреть дело в особом порядке.

Суд приговорил злоумышленницу к принудительным работам сроком на шесть месяцев. Также 10 процентов ее заработной платы ежемесячно будут удерживаться в доход государства. Все обвинения с мужчины сняли.

Приговор вступил в законную силу.

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