Пожар в религиозной организации произошел в ночь на 3 декабря в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В ночь со 2 на 3 декабря в Хабаровске загорелось здание религиозной организации. Пожар случился на Верхнеудинской, 23 в Индустриальном районе. Около часа ночи очевидцы вызвали спасателей. На место выехали 35 человек на 10 машинах. К их прибытию двухэтажный деревянный дом уже полностью был охвачен пламенем.

- Потушить огонь удалось в 3:24. К сожалению, постройку спасти не удалось, она сгорела полностью, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пострадавших при пожаре нет. Все строения в округе остались целыми. Причины возгорания устанавливают сотрудники Госпожнадзора.

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