Тарифы ЖКХ проиндексировали в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае выросли тарифы на оплату ЖКХ. Решение приняли из-за необходимости модернизации уже имеющегося и закупки нового оборудования. Сроки перенесли с июля 2023 года на декабрь 2022 года.

Государство предоставляет льготы, чтобы разница в стоимости не ударила по кошельку. Получить субсидии можно, если сумма за оплату ЖКХ превышает 22 процента от совокупного дохода семьи за последние полгода. Это действует даже для людей, проживающих одним. Людям, подходящим по критериям, компенсируют 50 процентов расходов.

За 2022 год уже было выдано субсидий по этой программе на 411 миллионов. Помимо перечисленной категории граждан, которые могут рассчитывать на льготы, субсидии также действуют для других граждан. Полный перечень читайте в предыдущем материале «КП» - Хабаровск».

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