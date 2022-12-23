Карантин по птичьему гриппу сняли в Комсомольске-на Амуре 22 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В октябре этого года работу птицефабрики в Комсомольске приостановили из-за массовой гибели куриц. Позже выяснилось, что причиной падежа поголовья стал птичий грипп. Предприятие закрыли на карантин и уничтожили всех кур. Следом карантинные меры предприняли на отдельных территориях Комсомольского и Солнечного районов. Теперь, спустя почти месяц, в управлении ветеринарии правительства Хабаровского края объявили об отмене режима.

- После проведения комплекса мероприятий, направленных на ликвидацию гриппа птиц и предотвращение его распространения, с 22 декабря карантин отменен, - сообщили в ведомстве.

В управлении ветеринарии добавили, что после снятия ограничений в течение 90 дней будет запрещен вывоз птиц и инкубационного яйца.

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