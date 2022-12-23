Прокуратура проводит проверку после ДТП с пассажирским автобусом в Советской Гавани 23 декабря

В момент столкновения в автобусе находились 29 пассажиров Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае выясняются обстоятельства жесткого ДТП с пассажирским автобусом в Советской Гавани 23 декабря. Напомним, что в аварии столкнулись ПАЗ и самосвал. Предварительно, помощь потребовалась восьмерым пассажирам автобуса.

ДТП случилось около 10 утра в районе 2,3 километра трассы Советская Гавань - Ванино. По предварительным данным, водитель самосвала не смог справиться с управлением на повороте и врезался в автобус. Большегруз протаранил бок ПАЗа.

В момент столкновения в автобусе находились 29 пассажиров. О погибших не сообщается. На месте работают спасатели, правоохранительные органы. Прокуратура по факту аварии организовала проверку.

- Городская прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка содержанию автомобильной дороги, соблюдению правил перевозки пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировала Анна Исаева, официальный представитель ведомства.

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