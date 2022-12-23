Крики ужаса и груда железа: автобус с пассажирами попал в ДТП в Хабаровском крае, есть пострадавшие

В ПАЗе ехали 29 пассажиров. Фото: краевое управление ГИБДД

В Хабаровском крае пассажирский автобус попал в ДТП с самосвалом. Жесткая авария произошла в Советской Гавани 23 декабря. За помощью врачей обратились несколько человек.

ДТП случилось около 10:15 утра в районе 2,3 километра трассы Совгавань - Ванино. Самосвал Shacman поворачивал на закруглении дороги и, предварительно, не справился с управлением. В этот момент рядом ехал маршрутный автобус №3.

Большегруз столкнулся с ПАЗом левым бортом по касательной. На кадрах с места аварии видно, как сильно раскурочен бок автобуса: его фактически вырезало вместе с сиденьями. В ПАЗе ехали 29 пассажиров. В момент столкновения люди кричали от страха.

Большегруз столкнулся с ПАЗом левым бортом по касательной. Фото: краевое управление ГИБДД

Предварительно, помощь врачей понадобилась восьмерым пассажирам автобуса. Пострадавших осматривают медики, точные диагнозы пока неизвестны. О погибших не сообщается. В обстоятельствах ДТП будет разбираться ГИБДД.

- В условиях неблагоприятной погоды и снежного наката напоминаем о соблюдении правил дорожного движения. Будьте бдительны на дорогах, соблюдайте дистанцию и не превышайте скоростной режим, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в краевом управлении ГИБДД.

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