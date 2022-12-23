Число пострадавших в ДТП с автобусом в Советской Гавани увеличилось до девяти

Первоначально за медицинской помощью обратились восемь пассажиров Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае еще один пассажир обратился за помощью после ДТП с автобусом в Советской Гавани 23 декабря. Напомним, что в ПАЗ с пассажирами врезался самосвал. Правоохранительные органы проводят проверку.

Авария случилась около 10 утра в районе 2,3 километра трассы Советская Гавань - Ванино. По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением во время поворота и задел автобус. Бок пассажирского ПАЗа оказался раскурочен.

Первоначально за медицинской помощью обратились восемь пассажиров. Их состояние неизвестно - врачи проводят осмотр пациентов. Сейчас число пострадавших увеличилось.

- Позже за помощью к врачам обратился еще один пассажир автобуса, - сообщили «КП» - Хабаровск» в краевом управлении ГИБДД.

По факту аварии прокуратура проводит проверку.

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