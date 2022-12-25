Следственные органы начали проверку после ДТП с автобусом и грузовиком в Ванинском районе Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Ванинском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО началась проверка после аварии на дороги в Советской Гавани, в которой пострадали 10 человек. ДТП произошло 23 декабря, пять человек были доставлены в больницу, по данным краевого минздрава их оставили проходить лечение в стационаре.

Проверку проводят по признакам преступления, предусмотренного статьей за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- По информации следствия, 23 декабря 2022 года в ходе движения по автодороге Ванино-Советская Гавань пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля. Пострадавшие в результате случившегося граждане доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная медицинская помощь. В ходе проверки будет дана оценка действиям уполномоченных лиц по обеспечению безопасной перевозки пассажиров, - рассказали в следкоме.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, после проверки будет принято процессуальное решение.

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