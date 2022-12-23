Разрыв селезенки и реанимация: появились данные о состоянии пострадавших в жестком ДТП с автобусом в Советской Гавани

Правый борт автобуса оказался фактически вырезан вместе с сидениями
Фото: Прокуратура Хабаровского края
Появились новые данные о жесткой аварии с пострадавшими в Хабаровском крае. Напомним, что в ДТП с автобусом в Советской Гавани 23 декабря получили травмы десять человек. Пятерых из них госпитализировали.
В ПАЗе находилось 29 пассажиров. Фото: краевое управление ГИБДД
Авария случилась около 10 часов утра на трассе Советская Гавань - Ванино. В районе 2,3 километра водитель самосвала Shacman поворачивал и, предварительно, не справился с управлением на закруглении дороги. Большегруз отбросило в маршрутный автобус №3.
Водитель ссамосвала Shacman поворачивал и, предварительно, не справился с управлением
Фото: Прокуратура Хабаровского края
Самосвал протаранил бок ПАЗа. Правый борт автобуса оказался фактически вырезан вместе с сиденьями. В ПАЗе находилось 29 пассажиров, первоначально восемь из них обратились к врачам. Затем помощь потребовалась еще двоим пассажирам. Погибших нет.
В реанимации находится двое человек, состояние тяжелое. Фото: краевое управление ГИБДД
- В условиях стационара находится пятеро пациентов. В хирургическом отделении - трое человек, состояние - средняя степень тяжести. Остальные пятеро пациентов - на амбулаторном лечении. В реанимации находится двое человек, состояние тяжелое. Одному провели операцию - у него был разрыв селезенки, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе министерства здравоохранения края.
По факту аварии прокуратура организовала проверку. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.
Авария случилась около 10 часов утра на трассе Советская Гавань - Ванино
Фото: Прокуратура Хабаровского края
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