Разрыв селезенки и реанимация: появились данные о состоянии пострадавших в жестком ДТП с автобусом в Советской Гавани

Правый борт автобуса оказался фактически вырезан вместе с сидениями Фото: Прокуратура Хабаровского края

Появились новые данные о жесткой аварии с пострадавшими в Хабаровском крае. Напомним, что в ДТП с автобусом в Советской Гавани 23 декабря получили травмы десять человек. Пятерых из них госпитализировали.

В ПАЗе находилось 29 пассажиров. Фото: краевое управление ГИБДД

Авария случилась около 10 часов утра на трассе Советская Гавань - Ванино. В районе 2,3 километра водитель самосвала Shacman поворачивал и, предварительно, не справился с управлением на закруглении дороги. Большегруз отбросило в маршрутный автобус №3.

Водитель ссамосвала Shacman поворачивал и, предварительно, не справился с управлением Фото: Прокуратура Хабаровского края

Самосвал протаранил бок ПАЗа. Правый борт автобуса оказался фактически вырезан вместе с сиденьями. В ПАЗе находилось 29 пассажиров, первоначально восемь из них обратились к врачам. Затем помощь потребовалась еще двоим пассажирам. Погибших нет.

В реанимации находится двое человек, состояние тяжелое. Фото: краевое управление ГИБДД

- В условиях стационара находится пятеро пациентов. В хирургическом отделении - трое человек, состояние - средняя степень тяжести. Остальные пятеро пациентов - на амбулаторном лечении. В реанимации находится двое человек, состояние тяжелое. Одному провели операцию - у него был разрыв селезенки, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе министерства здравоохранения края.

По факту аварии прокуратура организовала проверку. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

Авария случилась около 10 часов утра на трассе Советская Гавань - Ванино Фото: Прокуратура Хабаровского края

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