Водитель большегруза Shacman, предварительно, не справился с управлением
Фото: Прокуратура Хабаровского края
В ДТП с автобусом в Советской Гавани 23 декабря пострадал еще один человек. Напомним, что в пассажирский ПАЗ влетел самосвал. Изначально сообщалось о восьмерых пострадавших, сейчас их число увеличилось.
В ПАЗе в момент столкновения находились 29 человек. Фото: краевое управление ГИБДД
Пассажирский автобус и самосвал столкнулись около 10:00 в районе 2,3 километра трассы Совгавань - Ванино. Водитель большегруза Shacman, предварительно, не справился с управлением во время поворота. Самосвал врезался в идущий рядом автобус.
В ПАЗе в момент столкновения находились 29 человек. Восемь из них сразу же обратились к врачам, чуть позже еще одному пассажиру потребовалась медицинская помощь. По уточненным данным, в больницу попал десятый пассажир.
Пассажирский автобус и самосвал столкнулись около 10:00 утра. Фото: краевое управление ГИБДД
- Пятеро из них госпитализированы, пятерым назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» - Хабаровск» в краевом управлении ГИБДД.
Состояние пострадавших пока неизвестно. По факту аварии прокуратура организовала проверку. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.
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