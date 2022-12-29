ТОСы Хабаровского края в следующем году реализуют 379 новых проектов Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в следующем году территориальные общественные самоуправления реализуют порядка 380 проектов. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, все эти инициативы прошли отбор по итогам ежегодного конкурса. На воплощение проектов власти выделят 250 миллионов рублей. К 2026 году сумма вырастет до 500 миллионов рублей.

- Условия комфортного проживания во многом зависят от нас самих. Именно поэтому правительство Хабаровского края поддерживает работу территориальных общественных самоуправлений и социально ориентированных НКО, которые входят в программу «Мой Хабаровский край». Это и есть подлинное народовластие, когда жители сами выбирают, что им нужно, и сами участвуют в реализации своих проектов, - сказал губернатор края Михаил Дегтярев.

Инициативы исходят от ТОСов со всех районов региона. 98 муниципалитетов получат деньги. Лидирующими оказались ТОСы Хабаровского района, Лазо и Хабаровска. Больше всего проектов касается именно благоустройства: ремонт дворов, парков и скверов, освещение, скважины и прочее. Дополнительно ТОСы получат деньги от граждан и самих муниципалитетов.

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