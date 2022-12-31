Китайский Хэйхэ подарит фейерверк жителям Приамурья. Фото: администрация Благовещенска.

Пока в Хабаровске отказались от городского фейерверка, Китай решил преподнести сразу двум городам подарок. Салют для приграничных Благовещенска и Хэйхэ организуют 31 декабря.

- Канцелярия иностранных дел Народного Правительства города Хэйхэ выражает уважение администрации Благовещенска. Мы рады сообщить о том, что город Хэйхэ в преддверии наступления Нового года 31 декабря 2022 года с 20:30 до 21:00 по амурскому времени в районе острова Большой Хэйхэ проведет масштабное новогоднее шоу фейерверков, - говорится в сообщении.

Этим жестом Китай хочет порадовать местных жителей и создать праздничную атмосферу.

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