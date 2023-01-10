Следственный комитет завел уголовное дело по факту посадки частного самолета с лопнувшим шасси в Хабаровске

В настоящее время следователями и криминалистами проводятся осмотр места происшествия
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Авиаинцидент с легкомоторным самолетом Cessna 208 случился в аэропорту Хабаровска 10 января. У воздушного судна при посадке лопнуло шасси. Пострадавших нет.
Cessna летел по маршруту Советская Гавань - Хабаровск. При посадке в аэропорту краевой столицы у самолета произошло повреждение стойки шасси. По уточненным данным, на борту самолета находились три члена экипажа.
Самолет готовятся эвакуировать со взлетно-посадочной полосы аэропорта. По факту инцидента заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сама воздушная гавань работает в штатном режиме.
- В настоящее время следователями и криминалистами проводятся осмотр места происшествия, воздушного судна, опросы экипажа, иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.
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