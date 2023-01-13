Регион ждет сильное похолодание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неожиданное и приятное потепление в Хабаровском крае было лишь затишьем перед чередой лютых холодов. Мороз наступит с 14 января и продержится все выходные.

У жителей сразу возникает вопрос: если холод не отступит, будут ли отменены занятия для школьников со следующей недели. Как рассказали «КП» - Хабаровск» в МЧС, решение об отмене занятий принимают день в день. Если столбики термометра опустятся ниже -30 градусов, школы в индивидуальном порядке будут принимать соответствующее решение.

- На выходных регион ожидает до от -20 до -26 градусов ночью, в горах – до—48 градусов. Днем ожидается от -17 до -25 градусов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

В воскресенье температуры упадут еще ниже: от -28 до -35 градусов ночью и от -18 до -25 градусов днем. Точный прогноз погоды на 16 января станет известен позднее.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.