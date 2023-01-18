Следователи завели уголовное дело после схода 22 вагонов с рельсов в Амурской области Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Ранним утром 18 января на Забайкальской железной дороге произошло ЧП, в результате которого с рельсов сошли 22 вагона грузового поезда. Они заблокировали проезд, в том числе для пассажирских составов, в обе стороны. Задержаны поезда №№ 325 и 326 Нерюнгри - Хабаровск и №№ 1 и 2 Владивосток - Москва.

- По факту схода 22 вагонов заведено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - рассказали в Забайкальском отделе Восточного межрегионального СУТ СК РФ.

В аварии никто не пострадал, но железной дороге был причинен крупный ущерб. Следователи и криминалисты проводят проверки и устанавливают обстоятельства случившегося.

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