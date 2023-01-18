22 вагона сошли с рельсов на перегоне Джиктанда – Талдан Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Ночью 18 января в Сковородинском районе Амурской области произошло ЧП. 22 вагона грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Джиктанда - Талдан. Они парализовали проезд по железнодорожным путям в обе стороны, из-за чего график движения некоторых поездов изменился.

Состав двигался по Забайкальской железной дороге, когда в момент два десятка вагонов потеряли сцепление с рельсами и завалились на бок. Они зацепили несколько опор линий электропередачи. К счастью, пострадавших в происшествии и угрозы экологической безопасности нет.

На место аварии отправились восстановительные поезда Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

На место аварии отправились восстановительные поезда со станций Сковородино и Магдагачи. Специалисты займутся ликвидацией последствий ЧП. Работы координирует начальник Забайкальской железной дороги.

- Из-за схода состава задержаны пассажирские поезда №№ 325 и 326 Нерюнгри - Хабаровск и №№ 1 и 2 Владивосток - Москва. Пассажиры получат дополнительное бесплатное питание. В вагонах поддерживается нормальная температура, - рассказали в пресс-службе Забайкальской РДЖ.

Эксперты выясняют, почему поезд сошел с рельсов. Одна из версий - влияние низкой температуры воздуха. По прогнозу погоды, в момент аварии на перегоне было около -45 градусов.

Пострадавших в происшествии нет Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

На место ЧП также прибыли следователи и криминалисты. Сотрудники Восточного межрегионального СУТ СК России устанавливают обстоятельства происшествия. Они проведут доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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