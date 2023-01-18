Душил пассажира и громил самолет: пьяного дебошира с рейса Магадан - Новосибирск осудили

дебошира признали виновным и отпустили в зале суда Фото: скриншот с видео. Источник: kolyma.ru

История, произошедшая в декабре 2021 года на борту самолета, летевшего из Магадана в Новосибирск, подошла к финальному завершению. Авиадебошира осудили на 1 год и 7 месяцев лишения свободы, но тут же отпустили в зале суда - время, проведенное под стражей, полностью поглотило назначенный срок. То есть нарушитель уже фактически отбыл свое наказание.

Что произошло на борту рейса Магадан - Новосибирск

Полет проходил 8 декабря 2021 года, казалось, все было вполне обыденно, пассажиры сидели на своих местах, и ничего не предвещало беды. В один момент мужчина, как выяснилось, отнюдь не трезвый, начал судорожно дергаться на своем месте, размахивать руками и вести себя странно. В следующий момент он уже набросился на девушку, сидящую впереди, а затем и на ее соседа.

Следующей его целью стало само воздушное судно. Мужчина схватил непонятный предмет и начал бить им по обшивке самолета и по сидушкам, где сидели люди. Более того, он попытался задушить одного из пассажиров, но ему, конечно, не позволили.

Мужчину пытались угомонить другие пассажиры и члены экипажа, но он вступал с ними в конфликт, бросался, ругался, кричал и размахивал руками. Спустя некоторое время его удалось обездвижить с помощью ремней, затем, по прибытии, его уже ждали сотрудники транспортной полиции.

На земле арестовали за хулиганство

После того как мужчину задержали и завели дело по статье «Хулиганство», следственные органы начали сбор доказательств. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, мужчина создал на борту самолета не только угрозу причинения вреда пассажирам, но и угрозу безопасности полета. Свою вину он признавал лишь частично.

16 января 2023 года состоялся суд. Ему предъявили обвинение по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте, с применением насилия к гражданам и предметов, используемых в качестве оружия, связанное с сопротивлением иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка».

Освободили в зале суда

Судья признал мужчину виновным по заявленной статье. Ему назначили лишение свободы на 1 год и 7 месяцев. Однако прямо в зале суда его отпустили, срок, проведенный под стражей, зачли в наказание. К тому моменту дебошир провел под стражей более года - его задержали еще 10 декабря 2021 года.

- На основании пункта второго части пятой и пункта второго части шестой статьи 302 УПК РФ В. И. Левин освобожден от отбывания назначенного наказания в связи с тем, что время содержания его под стражей по данному уголовному делу с учетом правил зачета наказания, установленными статьей 72 УК РФ, поглощает назначенное ему судом наказание, - сообщили в суде.

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