Обдирали пожилых людей и несли деньги боссу: полиция нашла курьеров мошенников в Хабаровском крае

Подсудимые выслушают приговоры в разных судах Фото: Артем КИЛЬКИН

«Золотая» осень по части дохода получилась у молодого 19-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре. Вот только выбранный путь заработка привел его не в райские кущи, а на скамью подсудимых. Все дело в том, что парень решил помогать мошенникам и выступал в роли курьера, колеся по родному городу и собирая денег у обманутых жителей.

Как установили следователи, злоумышленники, уголовное дело которых выделено в отдельное производство, звонили пожилым гражданам на городские телефоны и отрабатывали уже знакомую всем схему, представляясь родственниками будущих жертв.

- Чаще всего звонки совершала женщина, рассказывая о том, что попала в ДТП, и ей срочно нужны деньги для оплаты операции пострадавшему, возмещения ущерба второй стороне или в качестве компенсации для применения и отказа другого участника от претензий, которые могли бы привести к заведению уголовного дела, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

Как только удавалось убедить человека на том конце провода расстаться с «кровными», введенные в заблуждение люди говорили свой адрес. Туда-то и приезжал 19-летний обвиняемый. Он забирал деньги под видом курьера якобы для передачи родственникам, а сам отсчитывал нелегально заработанные 10 процентов, отправляя остальное своим «заказчикам».

Молодой человек успел совершить пять подобных хищений на общую сумму более одного миллиона рублей. Заработав свыше 100 тысяч рублей, он решил уехать в другой город. Незадолго до этого обвиняемый предложил своему 22-летнему товарищу поработать вместо него, рассказав о неограниченных возможностях заработка. Немного подумав, тот согласился.

До конца сентября 2022 года старший курьер успел посетить 10 адресов и собрать с пожилых жителей Комсомольска более двух миллионов рублей.

Поиск преступника увенчался успехом благодаря камерам видеонаблюдения. Правоохранители установили номер автомобиля 22-летнего парня. При задержании он полностью признал свою вину и рассказал про товарища, который привлек его к такой работе.

В отношении обоих подозреваемых было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Материалы уже переданы в Ленинский и Центральный районные суды Комсомольска-на-Амуре.

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