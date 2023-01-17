Трудоустроили всю родню: директор школы и заместитель два года присваивали деньги несуществующих сотрудников в ЕАО

За два года ущерб составил один миллион рублей Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Почти два года удавалось скрывать свою подпольную деятельность директору одной из муниципальных школ в ЕАО. 52-летняя руководительница и ее 48-летняя помощница, которая занимала должность главного бухгалтера, умело водили всех за нос и набивали карманы деньгами из бюджета области.

Как удалось установить следователям, с 2019 по 2021 год женщины, используя свое служебное положение, несколько раз трудоустроили в образовательное учреждение людей, которые не подозревали о преступном замысле.

- Всего за два года было трудоустроено четыре человека. Две из них являются дочерьми подсудимых, один - зять и дочь работницы школы. Их оформили на вакантные должности сторожа, посудомойщицы, прачки и бухгалтера, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Страшко, помощник прокурора Биробиджанского района ЕАО.

Зарплаты варьировались от 18 до 40 тысяч рублей в месяц в зависимости от должности. Чтобы обосновать выплаты, злоумышленницы составляли табель учета рабочего времени и издавали приказы о премировании. Так менее чем за два года успел набежать целый миллион рублей. Двое из трудоустроенных при этом давно не живут на территории ЕАО.

Жителей этот факт возмутил, и они обратились в прокуратуру. Проверка выявила нарушения, поэтому сотрудники УМВД России завели уголовное дело по факту мошенничества. Следователи СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО провели широкий комплекс мер.

Еще на стадии предварительного расследования обвиняемые смогли частично вернуть причиненный ущерб на сумму 543 тысяч рублей. Однако во время судебного заседания сознались только в составлении заведомо ложных документов, отрицая свою причастность в хищении.

Суд признал двух женщин виновными и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы, а также 300 часов обязательных работ по факту служебного подлога. Но в колонию ни одна из обвиняемых не отправится.

- Директор школы и ее заместитель впервые привлекаются к уголовной ответственности и имеют положительные характеристики. По их словам, все полученные от района деньги отправлялись исключительно на нужды школы. Это стало причиной назначения условного наказания.

Вдобавок суд удовлетворил иск Биробиджанского муниципального района о взыскании с осужденных причиненного материального вреда в размере почти 490 тысяч рублей.

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