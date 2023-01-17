Подделывала подписи и думала, что никто не заметит: менеджер банка повесила полтора миллиона на лжеклиентов в Магадане

32-летняя женщина обманом похитила более полутора миллионов рублей Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Нередко люди обращаются в банк за ссудой или другими финансовыми продуктами. Даже сами сотрудники финансовых организаций. Но одному менеджеру в Магадане этого оказалось недостаточно.

32-летняя сотрудница одного из банков на Колыме решила провернуть нехитрую схему, ведь у нее всегда под рукой был доступ к автоматизированной системе организации, в которой можно быстро внести необходимые данные и открыть кредитную линию обратившимся клиентам.

Вот только досье, которые оформила злоумышленница, оказались липовыми. Несмотря на то, что заявки на кредит - вполне настоящие. Как установили следователи, в период с июня по сентябрь 2021 года женщина неоднократно вносила в банковскую программу недостоверные сведения о желающих получить кредит и в нужный момент подделывала подписи в документах.

Своими противоправными действиями сотрудница похитила более одного миллиона 600 тысяч рублей, которые были выданы в качестве кредитов. Выйти на след преступницы удалось сотрудникам службы безопасности финансового учреждения. Они и передали все необходимые сведения сотрудникам ОМВД России по Магадану.

- Похищенные деньги обвиняемая тратила на свои ежедневные нужды, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Стародумова, старший помощник прокурора Магаданской области по взаимодействию со СМИ.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Жительницу Магадана обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Рассмотрение по существу пройдет в Магаданском городском суде.

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