Три кило мефедрона и 15 лет заключения: в Хабаровске ликвидировали канал поставки наркотиков

Обнаруженная партия наркотиков стоит на "черном рынке" около 12 миллионов рублей Фото: скриншот с видео

В попытках заработать деньги на наркотиках житель Хабаровска в итоге заработал лишь срок заключения. Сотрудники краевого УФСБ поймали хабаровчанина во время попытки привезти в город крупную партию мефедрона. Его остановили прямо на дороге, в багажнике нашли запрещенные вещества, самого перевозчика повязали.

Мефедрон - это синтетический наркотик из группы амфетаминов, который вызывает привыкание после одного приема. Его распространяют в таблетках или кристаллах. Три килограмма этого наркотика и нашли в багажнике хабаровчанина. Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, на черном рынке такая партия стоит около 12 миллионов рублей.

Как прокомментировали «КП» - Хабаровск» в ведомстве, 36-летний мужчина привез товар с запада. Наркотики он планировал сбыть.

- В ходе проведения оперативных мероприятий в его транспортном средстве обнаружено наркотическое средство - мефедрон, массой три килограмма, стоимостью по ценам так называемого черного рынка около 12 миллионов рублей, - рассказали в УФСБ.

На видео мужчину положили на асфальт и надели наручники. Также на кадрах видно, что товар он вез в багажнике. На него завели уголовное дело по статье за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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