Уголовное дело бывшего мэра Биробиджана Александра Головатого передано в суд

Александр Головатый стал мэром Биробиджана в апреле 2019 года Фото: администрация Биробиджана

Экс-мэр Биробиджана оказался на скамье подсудимых. Уголовное дело в отношении Александра Головатого поступило слугам Фемиды. Информация об этом появилась на сайте Биробиджанского районного суда.

В карточке дела сказано, что Александра Головатого обвиняют по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность». Вместе с бывшим мэром в деле фигурируют еще семеро человек. Они проходят как пособники.

Подробностей уголовного дела в карточке суда нет. Правоохранительные органы ситуацию не комментируют, поэтому неизвестно, что конкретно вменяется Александру Головатому. Предварительное слушание было назначено на 13 января, но затем перенесено на 20 число.

Александр Головатый стал мэром Биробиджана в апреле 2019 года. В декабре 2021-го он подал в отставку. В своем прощальном заявлении причину увольнения он не сообщил, но подчеркнул, что это было «осознанным решением».

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