Аварию на ТЭЦ в Хабаровске устранили раньше срока Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровске на ТЭЦ-1 успешно устранили аварию на теплосетях и начали заполнять теплотрассу водой, которую сбрасывали, чтобы провести ремонт. Как сообщил мэр города Сергей Кравчук, спуск воды займет примерно полтора часа, а затем стартует подключение домов и объектов к сетям. В прокуратуре Хабаровского края информацию о завершении работ подтвердили.

- Проведение ремонтных работ завершено, ведутся работы по повышению температуры в системе отопления, - сказали в прокуратуре.

Авария произошла 19 января на тепломагистрали ТЭЦ-1 на Пятой площадке. В результате порыва теплотрассы без отопления остались около 150 домов, в том числе социальные объекты.

В ремонтным работам подключились профильные ведомства, министерства и управления, а также управляющие компании. В мэрии был создан оперативный штаб для контроля ситуации. В настоящее время порыв устранили.

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