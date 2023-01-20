На складе в Магадане произошел пожар Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магадане днем 20 января произошел пожар в помещении на улице Кожзаводской. Как сообщает пресс-служба областного МЧС, на вызов оперативно выехали несколько бригад специалистов. На месте они обнаружили, что горит складское помещение.

- В очаг пожара были поданы огнетушащие вещества. В скором времени возгорание было локализовано и ликвидировано полностью. В результате пожара огнем повреждены: изоляция электрических проводов, пластиковые емкости, вещи б/у, оконный проем и потолок, - сообщили в МЧС.

Огонь повредил 15 квадратных метров склада. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Причины возгорания будут выясняться, а ущерб оцениваться.

Серьезный пожар произошел ночью и в ЕАО. Здесь загорелся деревянный дом на четыре квартиры. Три человека покинули дом самостоятельно, еще одного мужчину вынесли уже пожарные. К несчастью, он не выжил.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.