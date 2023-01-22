Баня сгорела при пожаре в Биробиджане Фото: скриншот из видео

В Биробиджане произошел крупный пожар в деревянной бане. Строение загорелось ночью сразу после того, как люди в ней парились.

Происшествие случилось в частном секторе. Огонь заметили ночью и вызвали на место МЧС. К приезду пожарных, все строение было охвачено огнем.

- Пожарный надзор еще ведет расследование, но уже известно, что накануне пожара собственники топили печь в бане. Возможно, они ушли спать, не убедившись, что процесс топки завершен, не закрыв плотно дверцу и заслонку в отопительном приборе, - рассказали в ГУ МЧС по ЕАО.

Похожий случай произошел в Биробиджане на Ленинградской. Жильцы ушли к соседям, оставив включенным обогреватель. В итоге их дом уничтожило огнем вместе с документами и паспортами.

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