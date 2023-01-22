Ограничение движения по дороге Селихино – Николаевск-на-Амуре сняли Фото: Иван МАКЕЕВ

В 17:00 22 января снято ограничение для движения транспорта по участку трассы из Селихино в Николаевск. Ранее оно было закрыто с 11:00 для всех видов транспорта на отрезке с 349 по 625 километр.

- Ограничение было установлено из-за низкой видимости на пути, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сейчас сообщение вновь возобновлено. Также была открыта паромная переправа из Ванино в Холмск. Ее закрывали более, чем на сутки с 9:00 21 января. Причиной послужили плохие погодные условия в Татарском проливе, которые не позволяли судам дойти до Сахалина в безопасности.

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