Следственный комитет завел уголовное дело по факту смерти рабочего на производстве в Хабаровске

Рабочий погиб из-за травмы на производстве в Хабаровске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Происшествие случилось 12 января на одном из предприятий Хабаровска. Сотрудник выполнял работы на прессе для пакетирования металла, в ходе чего травмировал ногу. Мужчину экстренно доставили в больницу, но спустя время он скончался.
- Следователи осмотрели место ЧП, допросили свидетелей и назначили экспертизы. Устанавливаются обстоятельства и детали случившегося, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Следком Индустриального района завел уголовное дело по признакам преступления - нарушение требований охраны труда. В случае признания вины ответственным лицам может грозить до четырех лет лишения свободы.
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