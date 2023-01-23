Следственный комитет завел уголовное дело по факту смерти рабочего на производстве в Хабаровске

Рабочий погиб из-за травмы на производстве в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Происшествие случилось 12 января на одном из предприятий Хабаровска. Сотрудник выполнял работы на прессе для пакетирования металла, в ходе чего травмировал ногу. Мужчину экстренно доставили в больницу, но спустя время он скончался.

- Следователи осмотрели место ЧП, допросили свидетелей и назначили экспертизы. Устанавливаются обстоятельства и детали случившегося, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следком Индустриального района завел уголовное дело по признакам преступления - нарушение требований охраны труда. В случае признания вины ответственным лицам может грозить до четырех лет лишения свободы.

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