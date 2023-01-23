Сергей Кравчук поручил разобраться с последствиями пожара на Металлистов в Хабаровске
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Мощный пожар, который охватил здание автосервиса «Автотрейд» на улице Металлистов, 5А, тушили 45 спасателей на 15 машинах. На борьбу с огнем ушло около 15 часов. За это время спасатели залили водой полыхающее здание и дороги в округе. Это привело к сложностям для движения транспорта. Из-за скользкой дороги машины перестают слушаться водителей, что в свою очередь может стать причиной аварий. В связи с этим мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил городским дорожным службам разобраться с последствиями пожара.
- На месте происшествия образовалась наледь. Дороги скользкие на Орджоникидзе от Металлистов до Джамбула и по Джамбула вниз в сторону Тихоокеанской. Проезд в пределах этих участков будет временно закрыт. В этом нам помогают сотрудники ГИБДД, - сказал Дмитрий Чеверда, представитель мэрии Хабаровска.
В администрации города просят водителей выбирать пути для объезда перекрытых улиц.
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