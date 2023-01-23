Трамвай №5 приостановил работу в Хабаровске Фото: Иван Макеев

В Хабаровске приостановили движение трамвая №5. Его маршрут пролегает через место, где сейчас работает тяжелая техника после сильного пожара в автосервисе «Автотрейд» на улице Металлистов, 5 А. Сотрудники дорожной службы устраняют последствия ЧП, после чего электротранспорт возобновит работу.

- Других нарушений в движении городского электрического транспорта в городе нет, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Жителей города просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и выбрать альтернативный маршрут для передвижения. Как только работы закончатся, трамваи вернутся на маршруты и будут выполнять рейсы по графику.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.