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НовостиОбщество23 января 2023 5:57

Трамвай №5 приостановил работу в Хабаровске

Причиной стали работы по ликвидации последствий пожара на улице Металлистов
Александра ЯВИЩЕНКО
Трамвай №5 приостановил работу в Хабаровске

Трамвай №5 приостановил работу в Хабаровске

Фото: Иван Макеев

В Хабаровске приостановили движение трамвая №5. Его маршрут пролегает через место, где сейчас работает тяжелая техника после сильного пожара в автосервисе «Автотрейд» на улице Металлистов, 5 А. Сотрудники дорожной службы устраняют последствия ЧП, после чего электротранспорт возобновит работу.

- Других нарушений в движении городского электрического транспорта в городе нет, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Жителей города просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и выбрать альтернативный маршрут для передвижения. Как только работы закончатся, трамваи вернутся на маршруты и будут выполнять рейсы по графику.

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