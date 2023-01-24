Аномальные морозы отступят из Хабаровского края после 25 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Хабаровском крае начнет выравниваться после 25 января. По прогнозам синоптиков, после среды в среднем потеплеет на 6-10 градусов, но заметным повышение температуры станет только на следующей неделе.

- После 25 января ночью морозы будут доходить до -30, но не больше. Днем тоже станет чуть теплее. Смену погоды принесут новые циклоны, - рассказали в «Дальневосточном УГМС».

24 января, по прогнозам синоптиков, - самый холодный день. В Хабаровске столбик термометра ночью показал 38-40 градусов ниже ноля, а в крае минимальный показатель достиг отметки -50.

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