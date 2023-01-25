Ботинки, шапка и красные шорты: полуголый мужчина разгуливал по Хабаровску в 30-градусный мороз

Гуляющий в сильный мороз раздетый мужчина попал на видео в Хабаровске Фото: телеграм-канал «Хабарейро» Фото: Социальные сети

В городских пабликах появилось видео, на котором раздетый до нижнего белья мужчина прогуливается по Северному району Хабаровска. Его не смущают ни окружающие, ни 30-градусный мороз.

Одетого в красные шорты, шапку и ботинки мужчину местные жители видят не впервые. Пользователи в комментариях пишут, что «суровый хабаровчанин» регулярно закаливается, прогуливаясь в районе кафе «Восточное» около остановки «Депо-2». Некоторые даже подметили его сходство с Дедом Морозом, который где-то потерял свою одежду.

Напомним, совсем недавно еще одного морозоустойчивого мужчину видели в Комсомольске. Он гулял недалеко от школы на Магистральной совсем без одежды, периодически вскидывая руки вверх и взывая к небу.

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