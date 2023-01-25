Юниоры хабаровского клуба «СКА-Нефтяник» вышли в финал Всероссийских соревнований Фото: краевая спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник»

Команда из Хабаровска «СКА-Нефтяник» приняла участие в дальневосточном этапе всероссийских соревнований по хоккею с мячом. Участники возрастом 15-16 лет выступили в арене «Ерофей». По результатам игр юниоры обыграли сборные из ЕАО и с Сахалина

Теперь «СКА-Нефтяник-2007» примет участие в финальном этапе состязаний, который также пройдет в Хабаровске. Игры пройдут с 8 по 16 апреля.

- Это наша работа - играть и побеждать. Тренировочный процесс продолжается в обычном режиме. Ежедневные ледовые тренировки дополняются занятиями в зале. Отмечу, что четыре игрока нашей команды принимали участие в первенстве России среди юниоров 2004-2005. Ребята достойно себя проявили, набрались опыта. На финальный этап, который пройдет в апреле на родном льду, у нас самые большие задачи, - рассказал Иван Кондрашкин, тренер команды «СКА-Нефтяник-2007».

Всего за прошедший этап команда забила 66 мячей, выиграв все матчи. Соперники ни разу не поразили ворота хабаровских воспитанников.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.