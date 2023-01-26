Прокуратура проверит детский сад КЦО после того, как охранник оставил ребенка на морозе в Хабаровске

В детском саду, как справедливо указал отец, уже были дети Фото: Александр Жданов

За детский сад «Краевого центра образования» в Хабаровске взялась прокуратура. Причиной стал инцидент, в котором охранник заставил отца с ребенком ждать открытия на улице. При этом мороз был -37 градусов.

Все случилось утром, 25 января, когда мужчина повел ребенка в детский сад. Они приехали на пять минут раньше открытия - в 7:25 часов. Дорогу им перегородил охранник, который отказался запускать малыша с отцом внутрь. Секьюрити даже не потревожил тот факт, что на улице стоял жуткий холод.

В детском саду, как справедливо указал отец, уже были дети. Об этом говорили пустые санки у входа. На что охранник невозмутимо сообщил: «Это сотрудников». Происходящее папа ребенка снял на видео и выложил в соцсети.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц образовательного учреждения и охранного предприятия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщила Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

Свои проверки также проводят Следком и администрация КЦО.

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