Прокуратура Магаданской области проводит проверку в школе Олы, где обрушился потолок в кабинете

ЧП случилось 27 января в одном из кабинетов. Фото: прокуратура Магаданской области

Прокуратура заинтересовалась инцидентом в школе поселка Ола, где обрушился потолок. Напомним, что ЧП случилось 27 января в одном из кабинетов. Плиты и светильники едва не рухнули на третьеклассников.

Сотрудники ведомства осмотрели школу, которую, кстати, открыли совсем недавно. Визуально никаких повреждений самого потолочного перекрытия нет. Обрушились лишь подвесные конструкции.

- По предварительной информации, причиной инцидента стал человеческий фактор. Электрик производил замену светильников и слабо закрепил подвесы, что привело к обвалу 1,5 квадратных метра потолка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

По данному факту организована проверка с привлечением представителей заказчика и подрядчика. Угрозы школьникам и сотрудникам нет.

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