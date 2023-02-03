550 автобусов, трамваев и троллейбусов заменят в Хабаровске к 2030 году

Автобусный парк обновят за счет будущего Дальневосточного автобусного промышленного кластера Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске модернизируют общественный транспорт. Это произойдет в рамках мастер-плана развития города до 2030 года. Об этом сообщил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровске приведут в порядок 85 трасс. Случится это к 2025 году. Стоимость ремонта и реконструкции - около 4,5 миллиарда рублей.

Параллельно будет идти модернизация общественного транспорта Хабаровска. В частности планируется обновить автобусный парк. Это произойдет за счет будущего Дальневосточного автобусного промышленного кластера.

Инвестор уже зарегистрировал компанию на территории региона и готовится стать резидентом ТОР. Инвестиции в проект составят 6,3 миллиарда рублей, мощность производства - 420 автобусов в год. Также планируется создать инженерный центр.

К 2030 году в Хабаровске планируется заменить 550 автобусов, троллейбусов и трамваев. Общая стоимость проекта составит 9,7 миллиарда. Предполагается, что хабаровский промышленный кластер сможет закрыть потребность городов Дальнего Востока в автобусах.

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