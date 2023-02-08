Глава района имени Лазо подключился к ситуации с учительницей, которая назвала детей жертвами абортов

Учитель математики назвала детей «дебилами» и «жертвами абортов» Фото: Скриншот с видео

Скандал в школе №1 поселка Переяславка дошел до верхушки районной администрации. Напомним, что учительница математики назвала детей дебилами и жертвами абортов. Инцидент попал на видео.

- В срочном порядке по данному факту будет проведена служебная проверка и сделаны выводы о профессиональной пригодности данного педагога, - сказал Александр Кох, глава района имени Лазо.

По словам родителей, учительница не в первый раз допустила оскорбления в адрес школьников. Из-за подобного отношения одну из учениц пришлось перевести в другой класс, где успеваемость девочки выросла.

В ситуации также разбирается прокуратура Хабаровского края.

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