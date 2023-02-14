Объем экспорта древесно-топливных гранул увеличился в Хабаровском крае Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

На экспорт из Хабаровского края в Южную Корею с начала 2023 года было отправлено несколько партий древесно-топливных гранул. Их общая масса составила около 16,7 тысячи тонн. На отправку пеллет был выдан 101 фитосанитарный сертификат.

- Все древесное топливо прошло проверку соответствия фитосанитарным требованиям страны-импортера, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

За аналогичный период 2022 года объем экспорта пеллет составил 13,5 тысячи тонн, что на 23 процента меньше, чем в этом году. Производство биотоплива в регионе набирает обороты. Появляются новые резиденты ТОР «Хабаровск», которые планируют создать дополнительные мощности для выпуска древесно-топливных гранул.

Интересно, что изготовление пеллет позволит организовать безотходное производство на деревообрабатывающих предприятиях. Их делают из опилок и щепы хвойных пород деревьев, которые прессуют под действием давления и высокой температуры.

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