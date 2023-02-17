В колонию за пьяную езду отправился житель Магаданской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Пьяная езда обернулась для жителя Хасынского района колонией. Мужчину осудили по второй части 264.1 уголовной статьи «Езда в состоянии опьянения человеком, у которого уже есть судимость за это».

В итоге ближайший год 40-летний магаданец проведет в колонии-поселении. А после еще два года ему нельзя садиться за руль и работать в сфере, где нужно водить, уточнили в прокуратуре Магаданской области.

- В рамках судебного следствия участвующим в деле прокурором заявлено ходатайство о наложении ареста на автомобиль, принадлежащий подсудимому, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Суд с позицией согласился и конфисковал у нерадивого водителя автомобиль. После того как приговор вступит в силу, машина по закону будет принадлежать государству.

Напомним, в ЕАО прошел суд над мужчиной, по вине которого в ДТП погиб его сын. Выяснилось, что 51-летний водитель сел за руль в пьяном виде. Это стоило жизни 13-летнему подростку.

Мужчина приехал с родственниками из Благовещенска. С ними он отправился на карьер, где позволил себе выпить три рюмки водки. Почему решил сесть за руль, на суде объяснить не смог. Оправданием это не стало, и суд вынес приговор - шесть лет колонии общего режима.

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