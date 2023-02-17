Повинен в смерти своего сына: машина с двумя детьми вылетела с дороги и перевернулась в ЕАО

Мужчина пил до аварии и после совершения ДТП Фото: Прокуратура ЕАО

В Облученском районном суде прошло заседание по делу 51-летнего водителя, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и попал в аварию, в которой погиб несовершеннолетний ребенок.

- Подсудимый во время заседания рассказал, что приехал с родственниками из Благовещенска. Двумя машинами они отправились на карьер, где распивали спиртное. После трех выпитых рюмок водки мужчина сел за руль. Он не смог пояснить, что его побудило к опасному вождению, - рассказала «КП» - Хабаровск» Александра Крюкова, заместитель прокурора Облученского района.

Выехав обратно, подсудимый за рулем Nissan Almera совершил обгон машины родственников и выехал на встречную полосу, чтобы обойти еще несколько транспортных средств. Заметив встречный автомобиль, мужчина пытался вернуться в свою полосу, но не справился с управлением, снес дорожный знак и вылетел в кювет.

- Водитель очнулся после того, как автомобиль прекратил движение и замер на боку. Он сразу начал оказывать первую помощь находившимся внутри пассажирам.

13-летний подросток, который ехал на переднем пассажирском месте, как и водитель, отделался ссадинами и ушибами. Второй 13-летний пассажир погиб на месте происшествия из-за опрокидывания автомобиля. 34-летняя женщина обратилась за помощью к медикам с глубоким рассечением руки.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД и скорой зафиксировали у мужчины состояние сильного алкогольного опьянения. В его крови оказалось 0,8 промилле алкоголя. Но эта доза была получена не только до аварии. По словам подсудимого, проезжавшие мимо дальнобойщики поделились спиртным, чтобы отойти от состояния шока.

- Обвиняемый вел себя спокойно, вину полностью признал. Также он рассказал, что раскаялся и очень переживал за произошедшее, находясь в месте лишения свободы до судебного заседания.

С учетом позиции гособвинителя суд признал водителя виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения» и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также подсудимому запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

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