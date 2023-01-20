В одночасье лишился сына: выпивший отец решил полихачить за рулем и устроил смертельное ДТП в ЕАО

Водитель на высокой скорости вылетел с дороги и перевернулся в кювете Фото: Прокуратура ЕАО

Теплый летний день обернулся трагедией для семьи из ЕАО. Две пары с детьми отдыхали на карьере в Облученском районе и уже собирались выдвигаться обратно. Никого не смутил и не остановил тот факт, что 51-летний водитель употребил спиртное.

- С озера на карьере выехало два автомобиля. Виновник ДТП двигался вторым темпом за машиной знакомых. На федеральной дороге Чита - Хабаровск водитель Nissan Almera, в которой находилось четыре человека, резко обогнал впереди идущую машину. Следом за этим он также попытался обогнать еще несколько транспортных средств. Начиная маневр, он увидел машину на встречной полосе движения и попытался перестроиться обратно. Машина начала вилять. Из-за большой скорости, более 140 километров в час, мужчина не справился с управлением, налетел на столб, съехал в кювет, где машина перевернулась, - рассказала «КП» - Хабаровск» Александра Крюкова, заместитель прокурора Облученского района ЕАО.

Транспортное средство было с левым рулем. Водитель и 13-летний подросток, который находился за ним, не пострадали, отделавшись ссадинами и ушибами. Гораздо печальнее последствия ДТП оказались для 34-летней сожительницы мужчины и второго 13-летнего мальчика. Кроме ссадин, женщина получила глубокое рассечение руки из-за деформации кузова. Подросток оказался зажат на заднем пассажирском сиденье. Он скончался до прибытия помощи.

Сотрудников ГИБДД и скорую помощь вызвали знакомые пострадавших, которые подъехали через пару минут после аварии.

Но самым странным во всей истории оказалось то, что виновник ДТП продолжить распивать алкоголь уже после столкновения.

- В крови водителя оказалось 0,8 промилле алкоголя, что приравнивается к умеренному состоянию опьянения. На момент ДТП установить содержание алкоголя в крови не представлялось возможным. Дальнобойщики, которые стали свидетелями аварии, вручили мужчине бутылку спиртного, и он продолжил распивать.

Биробиджанский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завел уголовное дело. Собранные доказательства позволили предъявить виновнику ДТП обвинение в совершении преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Заместитель прокурора Облученского района ЕАО утвердила обвинительное заключение, после чего дело направилось в суд для рассмотрения по существу.

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